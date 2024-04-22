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Способы преодоления солнечного ожога и советы косметолога для его предотвращения

Солнечные ожоги: как предотвратить и лечить с помощью советов эксперта

1:54
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Важно контролировать время, проведенное на солнце, чтобы избежать солнечных ожогов, которые могут причинить серьезный вред здоровью кожи. Рассмотрим советы Елены Клюзко, врача-косметолога и дерматовенеролога клиники Remedy Lab.

Солнечные ожоги: как предотвратить и лечить с помощью советов эксперта
Фото: web.archive.org by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Солнечные ожоги могут возникнуть из-за различных факторов, таких как интенсивность ультрафиолетовых лучей, длительность пребывания на солнце и тип кожи. Важно также учитывать, что некоторые лекарства и косметические средства могут увеличить чувствительность к УФ-лучам.

Солнечные ожоги могут привести к фотостарению кожи и увеличить риск развития рака кожи. В случае ожога необходимо срочно принять меры для его охлаждения и обезболивания, включая принятие прохладного душа и нанесение крема с пантенолом. При необходимости следует обратиться к врачу для назначения кортикостероидного крема и других медицинских мероприятий.

Для предотвращения солнечных ожогов следует использовать солнцезащитный крем с SPF 50+ за 20 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два часа. Важно также использовать водостойкий солнцезащитный крем при контакте с водой и носить головные уборы, пить достаточно воды и избегать употребления алкоголя. Время с 11:00 до 16:00 лучше провести в тени.

После пребывания на солнце рекомендуется использовать средства после загара, содержащие увлажняющие и успокаивающие компоненты. Домашние рецепты также могут быть полезны, однако они менее эффективны по сравнению с профессиональными средствами.

Для восстановления кожи после солнечного ожога рекомендуется обратиться к косметологу для проведения плазмотерапии или применения препаратов плацентарной терапии.

Солнечные ожоги кожи лица: что делать? Советы косметолога.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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