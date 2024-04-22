Пять советов от голливудских дерматологов: эффективные способы борьбы с отеками под глазами

Борьба с отеками под глазами: секреты голливудских дерматологов

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Проблема отеков под глазами может иметь много причин, включая генетические особенности, аллергии и неправильный образ жизни, такой как недостаток сна, неправильное питание и избыточное воздействие солнечных лучей. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой слишком часто, рекомендуется обратиться к врачу. В противном случае, можно воспользоваться советами голливудских дерматологов, которые представлены на американском онлайн-портале Byrdie. com.

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Ложки

Старый и проверенный метод — использование холодных ложек, который рекомендуют и голливудские дерматологи. Роберт Финни, сертифицированный дерматолог и доцент Нью-Йоркского университета, советует применять ложки, предварительно охлажденные в морозильной камере, чтобы максимально усилить эффект.

Кремы и гели с кофеином

Кори Л. Хартман, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и основатель Skin Wellness Dermatology, рекомендует использовать кремы и гели для кожи вокруг глаз с кофеином, который помогает сократить отечность. Она также подчеркивает важность хранения таких средств в холодильнике для достижения лучших результатов.

Питьевой режим

Поддержание оптимального уровня воды в организме имеет ключевое значение для здоровья кожи и уменьшения отечности. Обезвоженность может привести к задержке жидкости в организме и, как следствие, к отекам под глазами.

Нефритовый роллер

Массаж лица с использованием нефритового роллера может помочь улучшить лимфодренаж и уменьшить отечность. Дерматологи рекомендуют массажировать не только область вокруг глаз, но и другие части лица, начиная с шеи и постепенно поднимаясь к векам и лбу.

Высокая подушка

Спать на высокой подушке, чтобы голова была приподнята, может помочь предотвратить задержку жидкости в области лица, что также способствует уменьшению отечности.

Аппаратная косметология

При отсутствии результатов от домашних методов рекомендуется обратиться к дерматологу. Один из распространенных методов лечения отеков под глазами — радиочастотный микронидлинг, который помогает улучшить состояние кожи и уменьшить отечность.

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