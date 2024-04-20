Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драгметаллы: идеальное вложение
Врач Спахов сообщил, для кого является полезным потребление шоколада
Песков прокомментировал вопрос о передаче замороженных активов в США Украине
Рецепт гарнира с киноа и диким рисом
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Посадите на участке ясенец
Летние бьюти-проблемы: как защитить кожу от солнца и сохранить ее здоровье

Вопрос к эксперту: какие проблемы с кожей могут возникнуть в летний период

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Летом наша кожа сталкивается с несколькими серьезными проблемами, включая солнечные ожоги, пигментацию, отечность, аллергические реакции, обезвоженность и усиленное выделение себума, что может привести к обострению акне и другим неприятностям.

Вопрос к эксперту: какие проблемы с кожей могут возникнуть в летний период
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Солнечные ожоги являются результатом избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей и могут привести к покраснению, шелушению, зуду и даже развитию пигментации. Для защиты от них рекомендуется использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, избегать солнца в периоды пика его активности и обновлять защиту каждые два часа.

Пигментация кожи также может усиливаться под воздействием ультрафиолета. Защититься от этого помогут солнцезащитные средства и носитье защитной одежды. Косметологические процедуры лучше откладывать на более прохладное время года, чтобы избежать усугубления пигментации.

Жара и влажность лета могут спровоцировать обострение акне из-за увеличенной работы потовых желез и выделения себума. В таких случаях важно правильно очищать кожу и избегать чрезмерного использования косметики.

Отеки становятся распространенной проблемой летом. Для их снижения рекомендуется употреблять достаточное количество воды, избегать слишком соленой и острой пищи, а также увеличить физическую активность.

Чтобы предотвратить обезвоженность кожи, важно пить больше воды и избегать длительного нахождения на солнце. Увлажнение кожи с помощью косметических средств также играет важную роль в ее защите от обезвоживания.

Специфика работы с кожей в летний период. Проблематика и решения.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Дания, Швеция и Финляндия угрожают перекрыть РФ выход в Балтийское море
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Посадите на участке ясенец
Ученые ответили, умеют ли скучать кошки
"За рулем" назвал способ потратить на смену шин на 20% меньше, чем обычно
Владимир Долинский назвал Никиту Михалкова своим "старшим товарищем"
Экономия денег: 4 эффективных способа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников