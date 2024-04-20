Летние бьюти-проблемы: как защитить кожу от солнца и сохранить ее здоровье

Вопрос к эксперту: какие проблемы с кожей могут возникнуть в летний период

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Летом наша кожа сталкивается с несколькими серьезными проблемами, включая солнечные ожоги, пигментацию, отечность, аллергические реакции, обезвоженность и усиленное выделение себума, что может привести к обострению акне и другим неприятностям.

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Солнечные ожоги являются результатом избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей и могут привести к покраснению, шелушению, зуду и даже развитию пигментации. Для защиты от них рекомендуется использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, избегать солнца в периоды пика его активности и обновлять защиту каждые два часа.

Пигментация кожи также может усиливаться под воздействием ультрафиолета. Защититься от этого помогут солнцезащитные средства и носитье защитной одежды. Косметологические процедуры лучше откладывать на более прохладное время года, чтобы избежать усугубления пигментации.

Жара и влажность лета могут спровоцировать обострение акне из-за увеличенной работы потовых желез и выделения себума. В таких случаях важно правильно очищать кожу и избегать чрезмерного использования косметики.

Отеки становятся распространенной проблемой летом. Для их снижения рекомендуется употреблять достаточное количество воды, избегать слишком соленой и острой пищи, а также увеличить физическую активность.

Чтобы предотвратить обезвоженность кожи, важно пить больше воды и избегать длительного нахождения на солнце. Увлажнение кожи с помощью косметических средств также играет важную роль в ее защите от обезвоживания.

Специфика работы с кожей в летний период. Проблематика и решения.