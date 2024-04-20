Профессиональные процедуры: быстрое решение отека на лице

Три самые эффективные процедуры для быстрого уменьшения отека

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вожделенное лето приносит не только радость, но и проблему отека, особенно для тех, кто обычно с этим не сталкивается. Однако Ольга Тарасова, владелица сети салонов SlowMo, предлагает эффективные процедуры, способные быстро устранить отечность на лице.

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Микротоковая терапия — отличное решение для борьбы с отеком. Эта процедура стимулирует внутриклеточный метаболизм, улучшает циркуляцию жидкости, повышает тонус и эластичность кожи, а также создает эффект лифтинга. Кроме того, она занимает всего 15-20 минут.

Лимфодренажный массаж также эффективен в снятии отечности и оказывает благотворное воздействие на лимфатическую систему. Эта процедура также обладает расслабляющим эффектом и занимает не более 30 минут.

Экспресс-уход "Огонь и лед" Is Clinical — это популярная программа, включающая разогревающую кислотную маску-пилинг и охлаждающий гель. Она помогает выравнять тон кожи, уменьшить высыпания и обеспечивает эффект лифтинга, сразу после процедуры.

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