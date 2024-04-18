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Безопасный стиль: выбираем лак для волос с умом

Как определиться с выбором лака для волос

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня все больше людей обращают внимание на составы бытовой химии и косметики, понимая их влияние на здоровье и внешность. Однако, когда дело доходит до выбора средств для укладки волос, многие об этом забывают. Лаки для волос, несмотря на свою популярность, могут содержать вредные для волос и кожи головы ингредиенты.

Как определиться с выбором лака для волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исторически, лаки для волос создавались в середине 1950-х годов, и их состав неоднократно менялся. В современных лаках по-прежнему используются такие компоненты, как спирт и смесь пропана и бутана, которые могут вызывать пересушивание волос и раздражение кожи головы. Однако существуют альтернативные ингредиенты, такие как диметиловый эфир (ДМЭ), который является более безопасной и экологически чистой альтернативой.

ДМЭ обладает рядом преимуществ: он не токсичен, обеспечивает невесомое распыление, не оставляет остатков и не раздражает кожу головы. Несмотря на это, многие производители предпочитают не переходить на его использование из-за низкого интереса потребителей к составу продукции.

В России существует небольшой ассортимент лаков для волос на основе ДМЭ, однако их использование способствует сохранению здоровья волос и кожи головы. Кроме выбора лаков с безопасным составом, важно обратить внимание на другие компоненты, такие как глицерин, пантенол и бетаин, которые питают и увлажняют волосы.

Как правильно использовать лак для волос - советы эксперта
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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