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Как бороться с избыточным потоотделением без дезодоранта

Как бороться с избыточным потоотделением в жаркое время

1:12
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В реальной жизни использование дезодоранта не всегда приносит желаемый результат, особенно в жаркую погоду. В таких случаях применение простых, но эффективных методов может быть более полезным.

Как бороться с избыточным потоотделением в жаркое время
Фото: flickr.com by Брайан Холланд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, утренний стакан воды с лимоном помогает нормализовать баланс влаги и снизить излишнее потоотделение. Избегание острых приправ также может сократить уровень потоотделения, так как они стимулируют сердечный ритм и активизируют работу органов. Недостаток сна также может увеличить потоотделение, поэтому важно высыпаться. При выборе одежды предпочтение стоит отдать легким натуральным материалам, таким как лен, хлопок или шелк, которые позволяют коже дышать. Носите просторную одежду избегайте узких футболок и платьев, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Вкладыши для подмышек могут быть незаметными, но эффективно впитывают пот и предотвращают неприятные ситуации.

Контрастный душ также может помочь нормализовать потоотделение, а после него важно дать коже хорошо высохнуть перед надеванием одежды.


Как бороться с повышенным потоотделением?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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