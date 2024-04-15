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Борьба с мешками под глазами: эффективные методы

Свежий взгляд: как избавиться от мешков под глазами

1:39
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Наталья Родина, врач-дерматокосметолог центра здоровья и красоты "Белый Сад", обсудила методы борьбы с мешками под глазами. Объемные мешки, известные как малярные мешки или soof, могут требовать консультации пластического хирурга из-за потери упругости кожи и деформации жировой ткани. Мелкие мешки могут быть устранены с помощью косметических процедур и инъекций, но для устойчивого результата необходим комплексный подход и соблюдение рекомендуемого курса процедур.

Свежий взгляд: как избавиться от мешков под глазами
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Радиочастотный игольчатый лифтинг, также известный как RF лифтинг микроиглами, может быть проведен с использованием устройств, таких как Scarlet или Sylfirm X. Рекомендуется проведение 4 процедур на проблемную зону с интервалом в 1 месяц, с сопутствующей микротоковой терапией для уменьшения отеков и стимуляции лимфодренажа.

Процедура Ulthera проводится раз в год для уменьшения размера проблемной зоны и уплотнения кожи с использованием ультразвукового smas лифтинга.

Для небольших и несильно беспокоящих мешков может быть полезен лимфодренажный массаж и процедура Криолифт для экспресс-эффекта, снижающая отек и выравнивающая кожу.

Курс инъекций препаратом MesoSculpt также рекомендуется для уменьшения объема жировой ткани в проблемной зоне и активации процессов расщепления жиров в клетках.

Важно понимать, что эффективность процедур зависит от соблюдения здорового образа жизни, включая правильное питание, ограничение потребления жидкости и соленой пищи в вечернее время, регулярный сон и увеличение физической активности.

Как избавиться от морщин под глазами / Эффективные способы косметологии
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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