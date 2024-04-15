Важность отшелушивания: забытый шаг в уходе за кожей лица

Пять секретов пилинга, о которых вы возможно не осведомлены

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярный уход за лицом — ключ к здоровой коже. Однако, помимо основных этапов ухода, таких как очищение, увлажнение и защита от солнца, важно не забывать о шаге, который часто остается в тени: отшелушивание. Это особенно актуально весной, когда кожа после зимы нуждается в особом внимании из-за накопившегося слоя отмерших клеток.

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Ошибочное представление, будто отшелушивание может повредить кожный барьер, иногда отпугивает от этой процедуры. Однако, правильно выполненная эксфолиация не только помогает придать коже свежий вид, но и способствует ее здоровью. Различают два основных типа отшелушивающих средств: физические и химические. Первые основаны на механическом удалении омертвевших клеток, вторые — на использовании кислот, проникающих в поры и удаляющих загрязнения и излишки жира.

Отшелушивание помогает стимулировать синтез коллагена, улучшая текстуру и упругость кожи. Однако, важно не переусердствовать: чрезмерное или неправильное отшелушивание может привести к раздражению и другим негативным реакциям. Подбор средств для эксфолиации должен соответствовать типу кожи, а частота процедуры — потребностям кожи.

Хотя многие предпочитают использовать лицевые скрабы вечером, утренняя эксфолиация также имеет свои преимущества, так как это время, когда кожа активно восстанавливается. Для максимальной эффективности, физические скрабы лучше использовать в душе, чтобы пар открыл поры и смягчил кожу.

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