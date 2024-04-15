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Важность отшелушивания: забытый шаг в уходе за кожей лица

Пять секретов пилинга, о которых вы возможно не осведомлены

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Регулярный уход за лицом — ключ к здоровой коже. Однако, помимо основных этапов ухода, таких как очищение, увлажнение и защита от солнца, важно не забывать о шаге, который часто остается в тени: отшелушивание. Это особенно актуально весной, когда кожа после зимы нуждается в особом внимании из-за накопившегося слоя отмерших клеток.

Пять секретов пилинга, о которых вы возможно не осведомлены
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ошибочное представление, будто отшелушивание может повредить кожный барьер, иногда отпугивает от этой процедуры. Однако, правильно выполненная эксфолиация не только помогает придать коже свежий вид, но и способствует ее здоровью. Различают два основных типа отшелушивающих средств: физические и химические. Первые основаны на механическом удалении омертвевших клеток, вторые — на использовании кислот, проникающих в поры и удаляющих загрязнения и излишки жира.

Отшелушивание помогает стимулировать синтез коллагена, улучшая текстуру и упругость кожи. Однако, важно не переусердствовать: чрезмерное или неправильное отшелушивание может привести к раздражению и другим негативным реакциям. Подбор средств для эксфолиации должен соответствовать типу кожи, а частота процедуры — потребностям кожи.

Хотя многие предпочитают использовать лицевые скрабы вечером, утренняя эксфолиация также имеет свои преимущества, так как это время, когда кожа активно восстанавливается. Для максимальной эффективности, физические скрабы лучше использовать в душе, чтобы пар открыл поры и смягчил кожу.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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