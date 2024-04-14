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Восстановление помады: простые шаги для верного любимца вашего макияжного столика

Как починить сломанную помаду

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Решение проблемы со сломанной помадой — задача, которая возникала у каждой из нас. Когда любимая помада разбивается, кажется, что ее срок службы истекает. Есть способы вернуть ей жизнь. В большинстве случаев помада сломана на середине или у основания, и в обоих случаях можно применить простые методы восстановления.

Как починить сломанную помаду
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если помада сломалась посередине, то первым шагом следует нагреть нижний край отломанного стика при помощи зажигалки или свечи. Плавление помады должно быть легким, чтобы она стала пластичной, но не жидкой. Затем быстро соедините отломившуюся часть с той, что осталась в тюбике, и подождите, пока помада не застынет. После этого можно аккуратно выровнять стык соединения, если необходимо, и оставить помаду в холодильнике на некоторое время для полного застывания.

Если помада сломалась у основания, то действия аналогичны, но особое внимание следует уделить тому, чтобы хорошо прижать отломанную часть к основанию помады перед ее застыванием.

Даже если помада сломалась полностью и уже не похожа на себя, есть два способа ее восстановления. Первый метод подразумевает перемещение остатков помады в новую емкость, для чего необходимо измельчить продукт, растопить его и перелить в другую палетку или контейнер. Второй способ, известный как депотинг, позволяет "пересадить" помаду в новую емкость, что особенно удобно для визажистов или тех, кто предпочитает компактное хранение косметики.

В обоих случаях важно соблюдать гигиенические меры и обеспечить полное застывание помады после всех манипуляций. Таким образом, даже если помада сломана, существуют способы вернуть ей жизнь и продолжить пользоваться любимым оттенком.

КАК восстановить СЛОМАННУЮ помаду?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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