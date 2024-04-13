Подготовьтесь ко сну: лучшие и худшие варианты вечернего перекуса

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Без шоколада: оптимальные и нежелательные продукты перед отправкой ко сну

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Внезапный голод вечером может стать настоящим испытанием, но выбор еды перед сном имеет свое значение. Согласно экспертам, некоторые продукты могут способствовать более крепкому сну и даже помочь сбросить вес, тогда как другие могут испортить ваше настроение и привести к отекам и лишнему весу.

Без шоколада: оптимальные и нежелательные продукты перед отправкой ко сну
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучшие продукты для вечернего перекуса:

  • Вишня: свежая или замороженная вишня содержит природный мелатонин, который помогает улучшить качество сна. Стакан вишневого сока также может помочь утолить голод и способствовать быстрому засыпанию.
  • Бананы: этот фрукт богат углеводами, клетчаткой и магнием, что помогает утолить голод и успокоить нервную систему, способствуя более глубокому сну.
  • Продукты, содержащие триптофан: аминокислоты, такие как триптофан, способствуют улучшению настроения, повышают уровень серотонина и могут помочь не только глубокому сну, но и предотвратить набор лишнего веса. Филе индейки, тыква, сыр, творог, кунжут, тунец и соевые продукты содержат высокое количество триптофана.
  • Молоко: теплое молоко перед сном, помимо детских воспоминаний, также может быть отличным выбором. Калорийное, оно хорошо насыщает, успокаивает и способствует сну.

Худшие продукты для вечернего перекуса:

  • Фастфуд: слишком калорийная и жирная пища может нарушить ваш сон и привести к утреннему отеку.
  • Шоколад: шоколад может повысить уровень энергии, что затруднит засыпание, особенно если потреблено перед сном.
  • Соленое: острые и соленые блюда могут вызвать отеки и пробуждения во время ночи из-за посещений в туалет.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ ПЕРЕД СНОМ / ЧТО МОЖНО ЕСТЬ НА НОЧЬ / АЛЕКСЕЙ КОВАЛЬКОВ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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