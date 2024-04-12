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Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть

Подсказки, которые помогут уменьшить частоту мытья волос

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Забота о волосах часто становится одной из основных забот для женщин, и ежедневное мытье головы может быть настоящей головной болью. Однако есть способы сократить частоту мытья, и мы с радостью поделимся с вами несколькими полезными лайфхаками.

Подсказки, которые помогут уменьшить частоту мытья волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не торопитесь

Вы знали, что кожу головы можно "тренировать"? Многие стилисты рекомендуют постепенно увеличивать интервалы между мытьем. Начните с двух дней и постепенно увеличивайте этот период. Кожа начнет привыкать к новому режиму, но потребуется терпение и старание не трогать волосы и кожу головы в течение дня, чтобы не загрязнять их дополнительно.

Пилинг

Хороший способ глубокой очистки кожи головы — сделать пилинг. Помните, что не только лицо нуждается в этой процедуре. Пилинг можно применять на сухую кожу головы перед обычным мытьем волос. Энзимная пудра хорошо справляется с этой задачей, удаляя ороговевшие частицы и оставляя кожу головы чистой на дольше.

Меньше стайлинга

Если вы не представляете свою жизнь без стайлинговых средств, приготовьтесь к плохим новостям: чем больше продуктов для укладки вы используете, тем чаще вам придется мыть голову. Фиксирующие средства могут замаскировать несвежие волосы, но их постоянное применение затруднит очищение кожи головы и ускорит процесс жирности волос. Попробуйте использовать меньше продуктов для стайлинга, чтобы не перегрузить волосы.

КАК МЫТЬ ГОЛОВУ ПРАВИЛЬНО: секреты очищения, ухода и сушки волос
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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