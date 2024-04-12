Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть

Подсказки, которые помогут уменьшить частоту мытья волос

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забота о волосах часто становится одной из основных забот для женщин, и ежедневное мытье головы может быть настоящей головной болью. Однако есть способы сократить частоту мытья, и мы с радостью поделимся с вами несколькими полезными лайфхаками.

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Не торопитесь

Вы знали, что кожу головы можно "тренировать"? Многие стилисты рекомендуют постепенно увеличивать интервалы между мытьем. Начните с двух дней и постепенно увеличивайте этот период. Кожа начнет привыкать к новому режиму, но потребуется терпение и старание не трогать волосы и кожу головы в течение дня, чтобы не загрязнять их дополнительно.

Пилинг

Хороший способ глубокой очистки кожи головы — сделать пилинг. Помните, что не только лицо нуждается в этой процедуре. Пилинг можно применять на сухую кожу головы перед обычным мытьем волос. Энзимная пудра хорошо справляется с этой задачей, удаляя ороговевшие частицы и оставляя кожу головы чистой на дольше.

Меньше стайлинга

Если вы не представляете свою жизнь без стайлинговых средств, приготовьтесь к плохим новостям: чем больше продуктов для укладки вы используете, тем чаще вам придется мыть голову. Фиксирующие средства могут замаскировать несвежие волосы, но их постоянное применение затруднит очищение кожи головы и ускорит процесс жирности волос. Попробуйте использовать меньше продуктов для стайлинга, чтобы не перегрузить волосы.

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