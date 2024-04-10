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Пилинги для домашнего ухода: как выбрать и применять с умом

Какие пилинги можно делать дома без опасений

2:49
Моя семья » Красота и стиль

С течением времени тема домашних пилингов стала не менее актуальной, чем уход за кожей. Понятие о том, что мицелярная вода и средства для умывания не являются достаточными для поддержания здоровья, молодости и красоты кожи, все более распространяется. Пилинги становятся неотъемлемой частью ухода. Однако какие именно пилинги выбирать, и какое значение имеет процентное содержание кислот?

Какие пилинги можно делать дома без опасений
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Почему важно делать пилинг?

Процесс самоочищения кожи замедляется с возрастом, начиная примерно с 20 лет. В результате на поверхности кожи образуются ороговевшие клетки, которые не удаляются с помощью средств для умывания из-за белковых мостиков, склеивающих их между собой. Пилинги помогают разрушить эти мостики и удалить омертвевшие клетки, обеспечивая более эффективное очищение кожи.

Виды кислот в пилингах

Кислоты, используемые в пилингах, подразделяются на две основные группы: бета-гидроксикислоты (BHA) и альфа-гидроксикислоты (AHA). Салициловая кислота, входящая в первую группу, является наиболее агрессивной и рекомендуется преимущественно для жирной кожи.

Основное внимание косметологов обращено на AHA-кислоты, получаемые из фруктов или растений. К ним относятся яблочная, гликолевая, молочная, винная кислоты, а также глюконолактон. Наименее агрессивными считаются молочная и глюконолактон, последний из которых получают из растений.

Гликолевая кислота, известная своими омолаживающими свойствами, считается одной из самых эффективных кислот, стимулирующих процессы регенерации и обновления кожи.

Выбор и использование пилингов

При выборе пилинга для домашнего использования необходимо обращать внимание на его состав и процентное содержание кислот. Для начинающих пользователей или лиц с чувствительной кожей рекомендуется выбирать продукты с низким содержанием кислот (1-2%) и использовать их не чаще 1-2 раз в неделю.

Пилинги могут представляться в различных форматах: смываемые и несмываемые сыворотки, пилинги-скатки, маски-пленки, кремовые маски, лосьоны, пилинг-пэды и другие. Выбор формата зависит от индивидуальных предпочтений и типа кожи.

Пилинги следует применять на ночь после очищения кожи. После процедуры рекомендуется использовать успокаивающие средства и увлажняющие кремы.

Важно помнить, что вместе с кислотами не рекомендуется использовать продукты, содержащие активные отшелушивающие компоненты, такие как ретинол и витамин С, а также избегать одновременного применения средств с пептидами, поскольку кислоты могут нейтрализовать их действие.

ПИЛИНГ лица у косметолога. Этапы и виды пилинга. Подготовка к пилингу.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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