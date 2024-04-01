Три продукта, которые нужно есть каждый день: посмотрите, что выбрали диетолог, нутрициолог и гомеопат

Три продукта, рекомендуемых для ежедневного употребления: ознакомьтесь с выбором диетолога, нутрициолога и гомеопата

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Мы осознаем, что определить один конкретный продукт, который следует употреблять каждый день, почти невозможно. Во-первых, наше питание должно быть разнообразным, а во-вторых, любой специалист по питанию подбирает продукты только после индивидуальной консультации и анализа. Однако мы все же попросили экспертов — диетолога, нутрициолога и гомеопата — выбрать три своих любимых продукта, которые они ежедневно употребляют сами и рекомендуют своим клиентам. Итак, список получился необычным и весьма полезным.

Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На первом месте у нас лосось, гречневая крупа и какао. Лосось обладает богатым содержанием витаминов А, Е, Д, группы В, аминокислот и микроэлементов, благоприятно воздействуя на сердечно-сосудистую систему, кожу, волосы, нервную систему. Гречневая крупа, также известная как высокобелковый продукт, обогащена витаминами группы В, аминокислотами, пищевыми волокнами и микроэлементами, оказывая положительное воздействие на множество систем организма. Какао, с насыщенным составом полезных веществ, антиоксидантов, флавоноидов, аминокислот и витаминов, стимулирует выработку эндорфинов, обладая антидепрессивным эффектом, и защищает кожу от ультрафиолетового излучения.

На втором месте у нас рис, тыква и грейпфрут. Рис, особенно бурый, обладает способностью абсорбировать вредные вещества и выводить их из организма. Тыква и тыквенные семечки благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт, функцию желчеотделения, гемоглобин, усвояемость глюкозы и другие процессы. Грейпфрут, содержащий витамины группы В, С и А, а также макро- и микроэлементы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, иммунитета, пищеварения и психоэмоциональное состояние.

И на третьем месте у нас морская капуста, зелень и авокадо. Морская капуста, низкокалорийный продукт, способствует насыщению организма и обладает детоксицирующими свойствами. Листовая зелень, такая как шпинат, салат, руккола и капуста, является источником клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Авокадо, богатый клетчаткой, предотвращает чувство голода и защищает от избыточного отложения жиров.

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