Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Funke: Андре Бергхеггер предложил устраивать на работу украинцев без знания немецкого
Лучшая подкормка для рассады огурцов
Макгрегор: 7 тысяч французских солдат могут отправиться воевать на Украину
Песочное печенье с сушёной вишней: с любовью для всей семьи
Что делать, если вас укусил клещ?
Автоэксперт Рязанов назвал пять самых надёжных моделей Mazda
Подоляк: Зеленский расформирует кабмин
Reuters: OpenAI уберет необходимость регистрации для использования ChatGPT
Как защититься от клещей весной?
Три продукта, которые нужно есть каждый день: посмотрите, что выбрали диетолог, нутрициолог и гомеопат

Три продукта, рекомендуемых для ежедневного употребления: ознакомьтесь с выбором диетолога, нутрициолога и гомеопата

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Мы осознаем, что определить один конкретный продукт, который следует употреблять каждый день, почти невозможно. Во-первых, наше питание должно быть разнообразным, а во-вторых, любой специалист по питанию подбирает продукты только после индивидуальной консультации и анализа. Однако мы все же попросили экспертов — диетолога, нутрициолога и гомеопата — выбрать три своих любимых продукта, которые они ежедневно употребляют сами и рекомендуют своим клиентам. Итак, список получился необычным и весьма полезным.

Три продукта, рекомендуемых для ежедневного употребления: ознакомьтесь с выбором диетолога, нутрициолога и гомеопата
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На первом месте у нас лосось, гречневая крупа и какао. Лосось обладает богатым содержанием витаминов А, Е, Д, группы В, аминокислот и микроэлементов, благоприятно воздействуя на сердечно-сосудистую систему, кожу, волосы, нервную систему. Гречневая крупа, также известная как высокобелковый продукт, обогащена витаминами группы В, аминокислотами, пищевыми волокнами и микроэлементами, оказывая положительное воздействие на множество систем организма. Какао, с насыщенным составом полезных веществ, антиоксидантов, флавоноидов, аминокислот и витаминов, стимулирует выработку эндорфинов, обладая антидепрессивным эффектом, и защищает кожу от ультрафиолетового излучения.

На втором месте у нас рис, тыква и грейпфрут. Рис, особенно бурый, обладает способностью абсорбировать вредные вещества и выводить их из организма. Тыква и тыквенные семечки благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт, функцию желчеотделения, гемоглобин, усвояемость глюкозы и другие процессы. Грейпфрут, содержащий витамины группы В, С и А, а также макро- и микроэлементы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, иммунитета, пищеварения и психоэмоциональное состояние.

И на третьем месте у нас морская капуста, зелень и авокадо. Морская капуста, низкокалорийный продукт, способствует насыщению организма и обладает детоксицирующими свойствами. Листовая зелень, такая как шпинат, салат, руккола и капуста, является источником клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Авокадо, богатый клетчаткой, предотвращает чувство голода и защищает от избыточного отложения жиров.

ТОП - 5 рекомендаций по питанию от НУТРИЦИОЛОГА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Последние материалы
Макгрегор: 7 тысяч французских солдат могут отправиться воевать на Украину
Песочное печенье с сушёной вишней: с любовью для всей семьи
Что делать, если вас укусил клещ?
Автоэксперт Рязанов назвал пять самых надёжных моделей Mazda
Подоляк: Зеленский расформирует кабмин
Reuters: OpenAI уберет необходимость регистрации для использования ChatGPT
Как защититься от клещей весной?
Три продукта, рекомендуемых для ежедневного употребления: ознакомьтесь с выбором диетолога, нутрициолога и гомеопата
ATM: магнитные сувениры из поездок заменяют десятки фотографий из отпуска
Слуцкий: Зеленского нужно внести в списки международных террористов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников