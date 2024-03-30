Всё, что нужно знать о микротоковой терапии

Метод использования электричества для лечения разнообразных заболеваний был предложен Бенджамином Франклином в XVIII веке. Он обнаружил, что микротоки способны восстановить двигательную активность после инсульта.
Сегодня микротоковая терапия представляет собой современный метод омоложения, обеспечивающий отличный лифтинг-эффект. Процедура основана на воздействии тока сверхамплитуды (от 40 до 1000 мкА) и частоты от 0,1 до 500 Гц на кровеносные сосуды, мягкие ткани и мышцы, что стимулирует обменные процессы и выработку коллагена и эластина. Микротоковая терапия безболезненна и комфортна, и используется не только в косметологии, но и в реабилитации. Процедура помогает ускорить восстановление после переломов, инсультов, ДЦП и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Процедура может применяться для лица и тела, помогая справиться с гиперпигментацией, птозом мягких тканей, возрастными изменениями, целлюлитом и другими проблемами. Есть несколько видов микротоковой терапии, каждый из которых имеет свои особенности и показания к применению.
Однако перед началом процедуры необходимо проконсультироваться с врачом, так как у микротоковой терапии есть противопоказания, включая серьезные хронические заболевания, беременность и период лактации, а также нарушение целостности кожи и сердечно-сосудистые заболевания.
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