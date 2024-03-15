Инъекции ботокса в борьбе с потоотделением: как это может стать альтернативой обычным дезодорантам

Ботокс против пота: как инъекции смогут заменить дезодорант

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В борьбе с гипергидрозом, или повышенным потоотделением, люди часто прибегают к радикальным мерам, таким как поиск антиперспирантов с длительным действием, строгие диеты или даже прием специальных лекарств. Однако, эти методы не всегда эффективны, особенно когда проблема становится дискомфортной, особенно в летнее время из-за пятен на одежде и неприятного запаха.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врачи косметологии предлагают решение этой проблемы с использованием инъекций ботокса, которые блокируют работу потовых желез без вреда для организма. Процедура проводится безболезненно и сохраняет положительный эффект до девяти месяцев. Дерматологи, такие как Светлана Артюхина, делятся своим опытом и знаниями о лечении гипергидроза с помощью ботокса.

Для подготовки к процедуре важно провести пробу Минора и избегать использования антиперспирантов перед процедурой. Анестезия может использоваться для уменьшения болевых ощущений во время инъекций.

Процедура ботокса может проводиться в различных зонах, таких как подмышечные впадины, ладони, стопы и лицо. Важно учитывать особенности каждой зоны и обеспечить подготовку к процедуре, например, сделать гигиенический педикюр для обработки стоп.

Миф о возможной закупорке потовых желез после инъекций ботокса является распространенным. Однако, ботокс блокирует нервно-мышечную передачу в потовых железах, не вызывая закупорки пор, в отличие от некоторых антиперспирантов, которые могут привести к этой проблеме.

Гипергидроз или повышенная потливость. Как избавится от пота. Лечение гипергидроза.