В борьбе с гипергидрозом, или повышенным потоотделением, люди часто прибегают к радикальным мерам, таким как поиск антиперспирантов с длительным действием, строгие диеты или даже прием специальных лекарств. Однако, эти методы не всегда эффективны, особенно когда проблема становится дискомфортной, особенно в летнее время из-за пятен на одежде и неприятного запаха.
Врачи косметологии предлагают решение этой проблемы с использованием инъекций ботокса, которые блокируют работу потовых желез без вреда для организма. Процедура проводится безболезненно и сохраняет положительный эффект до девяти месяцев. Дерматологи, такие как Светлана Артюхина, делятся своим опытом и знаниями о лечении гипергидроза с помощью ботокса.
Для подготовки к процедуре важно провести пробу Минора и избегать использования антиперспирантов перед процедурой. Анестезия может использоваться для уменьшения болевых ощущений во время инъекций.
Процедура ботокса может проводиться в различных зонах, таких как подмышечные впадины, ладони, стопы и лицо. Важно учитывать особенности каждой зоны и обеспечить подготовку к процедуре, например, сделать гигиенический педикюр для обработки стоп.
Миф о возможной закупорке потовых желез после инъекций ботокса является распространенным. Однако, ботокс блокирует нервно-мышечную передачу в потовых железах, не вызывая закупорки пор, в отличие от некоторых антиперспирантов, которые могут привести к этой проблеме.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.