От кондиционера до маски для лица: 3 способа использовать кокосовую воду для красоты

Кокосовая вода: лучшие способы использования для ухода за кожей и волосами

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кокосовая вода представляет собой универсальное средство для ухода за кожей и волосами, обладающее множеством полезных свойств. Вот несколько способов от beautyglimpse.com, как включить её в свою ежедневную рутину красоты.

Фото: openverse by SingChan is licensed under CC BY 2.0

Несмываемый кондиционер

Кокосовая вода - отличное решение для борьбы с сухостью, раздражением или шелушением кожи головы. Создайте быстрый спрей для ухода на основе этого ингредиента: просто смешайте полстакана чистой кокосовой воды (без добавления сахара, консервантов и ароматизаторов, которые могут сделать волосы липкими) с 4 столовыми ложками маслом жожоба или авокадо. Распылите на волосы перед мытьем, чтобы выполнить процедуру массажа кожи головы.

Маска для проблемной кожи

Существует простая маска для лица, которая способна уменьшить покраснения, пятна и общее осветлить кожу. Смешайте кокосовую воду с куркумой до получения пасты. Нанесите тонкий слой на лицо и дайте антиоксидантам, минералам и жирным кислотам произвести свое действие. Смойте через 10 минут мягким очищающим средством для лица.

Осветление и увлажнение кожи

Превратить сухую и уставшую кожу в свежую и упругую можно очень просто, просто использовав кокосовую воду как тоник для протирания лица. Ваша кожа будет увлажнена, а витамин С, присутствующий в кокосовой воде, естественным образом осветлит ее тон.

Кокосовая вода - Польза и Вред. Полезные свойства кокосовой воды. Чем полезна?