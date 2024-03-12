От кондиционера до маски для лица: 3 способа использовать кокосовую воду для красоты

Кокосовая вода представляет собой универсальное средство для ухода за кожей и волосами, обладающее множеством полезных свойств. Вот несколько способов от beautyglimpse.com, как включить её в свою ежедневную рутину красоты.
Кокосовая вода - отличное решение для борьбы с сухостью, раздражением или шелушением кожи головы. Создайте быстрый спрей для ухода на основе этого ингредиента: просто смешайте полстакана чистой кокосовой воды (без добавления сахара, консервантов и ароматизаторов, которые могут сделать волосы липкими) с 4 столовыми ложками маслом жожоба или авокадо. Распылите на волосы перед мытьем, чтобы выполнить процедуру массажа кожи головы.
Существует простая маска для лица, которая способна уменьшить покраснения, пятна и общее осветлить кожу. Смешайте кокосовую воду с куркумой до получения пасты. Нанесите тонкий слой на лицо и дайте антиоксидантам, минералам и жирным кислотам произвести свое действие. Смойте через 10 минут мягким очищающим средством для лица.
Превратить сухую и уставшую кожу в свежую и упругую можно очень просто, просто использовав кокосовую воду как тоник для протирания лица. Ваша кожа будет увлажнена, а витамин С, присутствующий в кокосовой воде, естественным образом осветлит ее тон.
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