Шампуни, которые сохраняют волосы свежими на протяжении длительного времени

Шампуни, с которыми волосы остаются чистыми дольше

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Главное отличие между очищающим шампунем и обычным — степень жесткости. Первые агрессивнее воздействуют на кожу головы и волосы, но намного эффективнее справляются с загрязнениями, поэтому они дольше сохраняют волосы чистыми. В очищающих шампунях меньше масел и увлажняющих компонентов, они помогают сохранить объем и освежить волосы, но использовать такие средства рекомендуется не чаще раза в неделю.

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Регулярно мыть волосы очищающими продуктами вредно, так как они сильно высушивают кожу голову и волосы. Чередуйте шампуни — раз в неделю мойте волосы очищающим, а для остальных дней выбирайте мягкие и деликатные, для глубокого ухода за волосами. Все, о популярных очищающих шампунях.

Деликатно очищающий шампунь для кожи головы Acid Wash "Кислотный дождь", R+Co, очищающий шампунь Anti-Dandruff Scalp Sync, Biolage, Matrix, твердый шампунь "Новинка", Lush, очищающий шампунь для нормальных и жирных волос PURE RESOURCE, L'Oreal Professionnel.

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