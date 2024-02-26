Шампуни, которые сохраняют волосы свежими на протяжении длительного времени

Главное отличие между очищающим шампунем и обычным — степень жесткости. Первые агрессивнее воздействуют на кожу головы и волосы, но намного эффективнее справляются с загрязнениями, поэтому они дольше сохраняют волосы чистыми. В очищающих шампунях меньше масел и увлажняющих компонентов, они помогают сохранить объем и освежить волосы, но использовать такие средства рекомендуется не чаще раза в неделю.
Регулярно мыть волосы очищающими продуктами вредно, так как они сильно высушивают кожу голову и волосы. Чередуйте шампуни — раз в неделю мойте волосы очищающим, а для остальных дней выбирайте мягкие и деликатные, для глубокого ухода за волосами. Все, о популярных очищающих шампунях.
Деликатно очищающий шампунь для кожи головы Acid Wash "Кислотный дождь", R+Co, очищающий шампунь Anti-Dandruff Scalp Sync, Biolage, Matrix, твердый шампунь "Новинка", Lush, очищающий шампунь для нормальных и жирных волос PURE RESOURCE, L'Oreal Professionnel.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.