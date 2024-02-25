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Вместо "гиалуронки": что такое полиглутаминовая кислота и как она увлажняет кожу

Что такое полиглутаминовая кислота и как она увлажняет кожу

1:38
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Увлажнение играет ключевую роль в уходе за кожей лица, предотвращая преждевременное старение и сохраняя её увлажненность и упругость. Одним из самых мощных увлажняющих ингредиентов, к которому привыкли многие, является гиалуроновая кислота, способная удерживать воду в коже.

Что такое полиглутаминовая кислота и как она увлажняет кожу
Фото: Нейросеть Шедеврум

Однако в мире косметологии появился достойный конкурент — полиглутаминовая кислота. Этот ингредиент, произведенный природой, способен удерживать влагу в 5 раз больше, чем гиалуроновая кислота, благодаря своей низкой молекулярной массе и способности создавать защитную пленку на коже. Полиглутаминовая кислота также стимулирует выработку коллагена, что способствует улучшению состояния кожи и придает ей свежий и сияющий вид.

Этот ингредиент можно найти в сыворотках, которые также содержат антиоксиданты, пептиды и витамин Е, усиливающие его увлажняющие свойства и способствующие регенерации кожи.

Полиглутаминовая кислота производится из L-глутаминовой кислоты путем ферментации с Bacillus subtilis (натто) или с использованием слизи натто — сброженных соевых бобов, что делает её естественным и безопасным компонентом косметических средств.

Этот ингредиент подходит для всех типов кожи, как жирной, так и сухой, и может использоваться вместе с гиалуроновой кислотой для максимального увлажнения и защиты кожи от обезвоживания.

Полиглутаминовая кислота, хотя и новый игрок на рынке косметологии, уже завоевала свои позиции благодаря своей эффективности, безопасности и универсальности, подходя каждому типу кожи и возрасту.

Гиалуроновая кислота - зачем она Коже. За и Против. Сыворотка для молодости без инъекций.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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