Эксперт по волосам объясняет, почему кожа головы становится сухой зимой и как с этим справиться

Трихолог — о том, почему зимой кожа головы становится сухой, и что с этим делать

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Достаточно часто зимой многие сталкиваются с проблемой сухости кожи головы, появлением перхоти и ощущением, что корни волос лишены объема. Часто виной этому обвиняют отопление, мороз и носимые шапки. Однако дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева считает, что причину следует искать в другом. У нее есть три версии, которыми она поделилась. Важно начать решать эту проблему уже сейчас, чтобы быть готовыми к наступлению весны.

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Неправильно подобранный шампунь: перхоть может возникнуть из-за использования неподходящего шампуня. Например, для чувствительной кожи головы, склонной к сухости, следует выбирать более мягкие средства, а не с агрессивными составляющими. Подбирайте шампунь исходя из своего типа кожи головы.

Кожные заболевания: перхоть может быть симптомом таких заболеваний как себорейный дерматит, псориаз и другие хронические кожные проблемы. В этом случае необходимо обращаться к трихологу для назначения соответствующих средств для ухода.

Нарушение работы сальных желез: проблема может быть связана с нарушением работы сальных желез из-за различных факторов, таких как проблемы с эндокринной системой, стресс, неправильное питание и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. В этом случае необходима консультация специалиста для решения основной проблемы и назначения соответствующего лечения.