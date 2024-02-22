Оптимальный выбор для экспертов: маска с добавлением водорослевого экстракта и кератина, способная восстановить поврежденные волосы и придать им новую жизнь

После зимы, когда наши волосы могут страдать от сухого воздуха и недостатка витаминов, важно предоставить им специализированный уход. Денис Чичин, парикмахер-стилист, поделился рекомендациями по восстановлению посеченных кончиков и увядших локонов.
Он объяснил, что воздействие агрессивных факторов окружающей среды, таких как температурные изменения и химические вещества, часто повреждает кутикулу волос. Это приводит к разрушению белковых структур и образованию пустот в волосах. Для восстановления целостности волоса Денис рекомендует использовать маски с гидролизованным протеином, такие как Linecure Hair Mask от Hipertin.
Он также подчеркнул важность защиты волос от УФ-излучения, которое может вызывать их пересыхание и сечение. Для этого рекомендуется использовать средства с УФ-фильтром и еженедельно наносить питательные маски для волос. Денис порекомендовал маску от Hipertin, которая содержит гидролизованный кератин и экстракт морских водорослей для восстановления структуры волоса и создания защитной пленки. Он также предложил несколько вариантов использования маски в зависимости от степени повреждения волос.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.