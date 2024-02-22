Достижение совершенной кожи дома: почему использование ампул для лица необходимо и как их правильно применять

Зачем нужны ампулы для лица и как правильно ими пользоваться

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специальные сыворотки в герметичных стеклянных ампулах представляют собой современное средство для ухода за кожей лица. Теперь устранить пигментные пятна, бороться с акне или сохранить молодость кожи можно не только в клинике у дерматолога, но и в домашних условиях.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мария Рудева, международный тренер бренда [comfort zone] и врач дерматовенеролог, поделилась информацией о преимуществах ампульного ухода для кожи и его разновидностях.

Ампулы для лица представляют собой концентрированные средства, наполненные полезными веществами, которые обогащают кожу, стимулируют активность клеток, улучшают обмен веществ и способствуют ее увлажнению и омоложению.

Бренд [comfort zone] предлагает два вида ампул:

Hydramemory, которые обеспечивают кожу увлажнением и придают ей сияние. В их составе содержится мощный витамин ниацинамид, который питает кожу и осветляет ее, а также полиглутаминовая кислота, уменьшающая обезвоживание и улучшающая гидратацию.

Ампулы Hydramemory рекомендуются для использования с 25 лет.

Ампулы Hydramemory рекомендуются для использования с 25 лет. Sublime skin, обеспечивающие лифтинг-эффект. В их составе присутствует ботулоподобный токсин, который мягко расслабляет и разглаживает морщины.

Эти ампулы рекомендуются для зрелой кожи 40+ и при наличии признаков преждевременного старения.

Ампулы могут стать идеальным дополнением к вашему регулярному уходу за кожей лица, придавая ему wow-эффект.

Сыворотку следует использовать один раз в день в течение минимального курса в семь дней. После тщательной очистки кожи наносите содержимое ампулы на лицо, шею и декольте массирующими движениями до полного впитывания.

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