Достижение совершенной кожи дома: почему использование ампул для лица необходимо и как их правильно применять

Специальные сыворотки в герметичных стеклянных ампулах представляют собой современное средство для ухода за кожей лица. Теперь устранить пигментные пятна, бороться с акне или сохранить молодость кожи можно не только в клинике у дерматолога, но и в домашних условиях.
Мария Рудева, международный тренер бренда [comfort zone] и врач дерматовенеролог, поделилась информацией о преимуществах ампульного ухода для кожи и его разновидностях.
Ампулы для лица представляют собой концентрированные средства, наполненные полезными веществами, которые обогащают кожу, стимулируют активность клеток, улучшают обмен веществ и способствуют ее увлажнению и омоложению.
Бренд [comfort zone] предлагает два вида ампул:
Ампулы могут стать идеальным дополнением к вашему регулярному уходу за кожей лица, придавая ему wow-эффект.
Сыворотку следует использовать один раз в день в течение минимального курса в семь дней. После тщательной очистки кожи наносите содержимое ампулы на лицо, шею и декольте массирующими движениями до полного впитывания.
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