Ошибки, которые убивают вашу автоматическую трансмиссию: советы по их предотвращению

Механик объяснил, как максимально продлить жизнь АКПП

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Обеспечить долгую жизнь автоматической трансмиссии не так просто, но существует несколько рекомендаций, выполнение которых поможет избежать преждевременных поломок и затрат на ремонт. Владелец автосервиса по ремонту трансмиссий поделился с порталом njcar. ru своими советами по продлению срока службы АКПП.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Интернет-эксперты часто советуют менять трансмиссионную жидкость каждые 30 000 км пробега. Хотя это не навредит коробке передач, ждать значительных улучшений тоже не стоит, особенно если автомобиль эксплуатируется неправильно.

Многие забывают о необходимости прогревать АКПП перед поездкой. Это важно, так как прогретая жидкость обеспечивает надлежащую смазку подвижных деталей. Холодное масло не справляется с этой задачей. Прогреть коробку передач просто: заведите двигатель, нажмите на педаль тормоза и включите режим "D". Через минуту можно отправляться в путь.

Не стоит переключать трансмиссию на нейтраль при каждой остановке на светофоре. Частые переключения не приносят пользы механизму. Также не рекомендуется резко ускоряться на светофорах, так как это приводит к пробуксовке фрикционов и снижает срок службы коробки.

Автоматическая трансмиссия чувствительна к перегреву, например, при длительной буксировке на песке или ледяной горке. К перегреву может привести и буксировка тяжелых прицепов. Хотя сама трансмиссия может выдержать нагрузки, фрикционы могут пострадать.

Для поддержания АКПП в хорошем состоянии следует избегать буксировки автомобиля с неработающим двигателем. Шестерни нуждаются в постоянной смазке, которую обеспечивает масляный насос, работающий от двигателя.

Некоторые производители допускают буксировку при соблюдении строгих условий: скорость не выше 25-30 км/ч и расстояние не более 25-30 км. Однако эти условия сложно соблюдать, поэтому лучше перевозить автомобиль на эвакуаторе. Это поможет избежать повреждений трансмиссии и лишних расходов на ремонт.