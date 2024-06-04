Электрокары захватывают Россию: продажи вырастут на 60% в этом году

ВТБ прогнозирует рост спроса на электромобили в России на 60% в 2024 году

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Аналитики ВТБ прогнозируют 60% рост спроса на электромобили в России в 2024 году, ожидая продажу около 40 тысяч экомобилей, что станет рекордом для рынка. Основными факторами роста станут расширение модельного ряда, комплексная поддержка автовладельцев и развитие инфраструктуры.

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За 2023 год продажи электромобилей увеличились более чем в 8 раз до 24,4 тысяч штук, а за первые 5 месяцев 2024 года продано около 11 тысяч электромобилей, что почти в четыре раза превышает прошлогодний результат.

Государственная поддержка включает субсидии на зарядные станции и увеличенные скидки на покупку электрокаров, а также освобождение от уплаты транспортного налога и парковки в некоторых регионах. Эти меры способствуют росту интереса к электромобилям и укрепляют технологическую независимость России, с амбициозной целью достигнуть 10% доли электрокаров от общего числа машин к 2030 году.