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Электрокары захватывают Россию: продажи вырастут на 60% в этом году

ВТБ прогнозирует рост спроса на электромобили в России на 60% в 2024 году

1:11
Авто

Аналитики ВТБ прогнозируют 60% рост спроса на электромобили в России в 2024 году, ожидая продажу около 40 тысяч экомобилей, что станет рекордом для рынка. Основными факторами роста станут расширение модельного ряда, комплексная поддержка автовладельцев и развитие инфраструктуры.

ВТБ прогнозирует рост спроса на электромобили в России на 60% в 2024 году
Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

За 2023 год продажи электромобилей увеличились более чем в 8 раз до 24,4 тысяч штук, а за первые 5 месяцев 2024 года продано около 11 тысяч электромобилей, что почти в четыре раза превышает прошлогодний результат.

Государственная поддержка включает субсидии на зарядные станции и увеличенные скидки на покупку электрокаров, а также освобождение от уплаты транспортного налога и парковки в некоторых регионах. Эти меры способствуют росту интереса к электромобилям и укрепляют технологическую независимость России, с амбициозной целью достигнуть 10% доли электрокаров от общего числа машин к 2030 году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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