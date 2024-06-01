Сенатор Кутепов требует удержания цен на российские авто: что это значит для потребителей?

Сенатор Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совфеда, заявил о важности сохранения цен на отечественные автомобили при увеличении их производства в России.
Это поможет поддержать спрос в условиях инфляции и создать мультипликативный эффект. Он подчеркнул, что отечественные автомобили должны соответствовать уровню комфорта зарубежных моделей.
Кутепов также отметил необходимость срочных инвестиций и добавил, что в России отсутствуют собственные седаны и джипы (SUV) классов C, D и E, и предложил бороться за этот сегмент рынка.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.