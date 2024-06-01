Сенатор Кутепов требует удержания цен на российские авто: что это значит для потребителей?

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Андрей Кутепов: необходимо сохранить цены на отечественные авто

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Авто

Сенатор Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совфеда, заявил о важности сохранения цен на отечественные автомобили при увеличении их производства в России.

Андрей Кутепов: необходимо сохранить цены на отечественные авто
Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Это поможет поддержать спрос в условиях инфляции и создать мультипликативный эффект. Он подчеркнул, что отечественные автомобили должны соответствовать уровню комфорта зарубежных моделей.

Кутепов также отметил необходимость срочных инвестиций и добавил, что в России отсутствуют собственные седаны и джипы (SUV) классов C, D и E, и предложил бороться за этот сегмент рынка.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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