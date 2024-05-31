Стало известно, на сколько подорожал Lada Largus

Цена на Lada Largus за три года выросла на 1 млн рублей

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За последние три года цена на Lada Largus значительно выросла, сообщает "Quto.ru". В мае 2021 года стоимость универсала составляла 724 тыс. рублей, а к декабрю 2021 года цена поднялась до 812 тыс. рублей.

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В 2022 году подорожание продолжилось, и к марту стоимость достигла 1,2 млн рублей, а летом — 1,3 млн рублей. В 2023 году Lada Largus пропал из общего доступа, но 5-местный седан в среднем стоил 2,3 млн рублей. Недавно представленный Largus, собранный на предприятии в Ижевске, имеет ценник в 1,6 млн рублей.