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Глава Ford: гибриды — это не переходный этап, а будущее автопрома

Глава Ford Джим Фарли призывает рассматривать гибридные автомобили как важное будущее

1:07
Авто

Генеральный директор Ford Джим Фарли призвал перестать рассматривать гибридные автомобили как временное решение и признать их важность для будущего автомобильной индустрии.

Глава Ford Джим Фарли призывает рассматривать гибридные автомобили как важное будущее
Фото: flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

Выступая на конференции аналитиков Bernstein, он подчеркнул, что гибриды с расширенным диапазоном имеют значительный потенциал, несмотря на текущий фокус на полностью электрических моделях.

Ford планирует увеличить продажи гибридов в четыре раза в ближайшие годы, несмотря на сокращение инвестиций в электромобили и задержку их производства в Канаде и США. Фарли также заявил, что электромобили не должны субсидироваться и автопроизводители должны стремиться к прибыльному производству.

Компания ожидает убытки в размере $5-$5.5 миллиардов в своем бизнесе электромобилей в этом году. Farley подчеркнул важность программного обеспечения и подписочных сервисов для будущей прибыли и выразил озабоченность по поводу конкуренции с китайскими компаниями, которые лидируют в цифровых потребительских технологиях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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