Изменения цен на автомобили в мае: какие модели стали дороже и дешевле

Цены на автомобили изменились в мае: какие модели подорожали и подешевели

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В мае несколько автомобильных брендов изменили цены на свои модели, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Chery увеличила стоимость кроссовера Tiggo 7 Pro Max на 0,3-2,5%. "АвтоВАЗ" поднял цены на LADA Granta, Granta Sport, Niva и Granta Sportline на 3,6-7%. УАЗ повысил цены на "Хантер" и "Патриот" на 2,5-3,2%. Jaecoo J7 подорожал на 3-3,3%.

В то же время цены на китайский кроссовер Geely Monjaro снизились на 5-9,6%, а базовый Evolute i-Jet подешевел на 7,2%, что составляет 500 тысяч рублей. Цена Venicua D60 Plus упала на 0,3%.