Сколько стоит владеть электрокаром Tesla в России

НАПИ: за 5 лет на содержание Tesla Model Y в РФ придется потратить 4 млн рублей

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Стоимость владения электрическим кроссовером Tesla Model Y за пять лет эксплуатации составляет примерно 3,93 млн рублей. По данным маркетингового агентства НАПИ, эта сумма включает расходы на эксплуатацию и содержание автомобиля, а также его амортизацию за указанный период.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Аналитики установили, что стоимость владения Tesla Model Y в версии Standard Range 2023 года выпуска, которая на классифайдах стоит в среднем 6 350 000 рублей, составляет 39,32 рубля за каждый пройденный километр. Ежемесячные расходы равны 65,5 тыс. рублей, ежегодные — 786,4 тыс. рублей, а за пять лет набегает 3,93 млн рублей.

При расчетах учитывалось владение автомобилем в Москве со среднегодовым пробегом в 20 тыс. километров. В общую стоимость включены расходы на страховку (ОСАГО и каско), покупку и замену резины, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техническое обслуживание, текущий ремонт, а также оплата различных сборов и транспортного налога.

Кроме того, эксперты рассчитали среднюю стоимость поездки на Tesla Model Y по маршруту Москва — Санкт-Петербург с учетом всех расходов на владение автомобилем, которая составила 28,7 тыс. рублей.

Напомним, серийное производство электрокроссовера Tesla Model Y началось в 2020 году. В 2023 году модель обновили и выпустили на рынок Китая. В обновленной версии появились новые 19-дюймовые диски, улучшенная подсветка салона и новая панель приборов.