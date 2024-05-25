Срочно проверьте: эти ошибки убивают сцепление вашего автомобиля

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Три основные ошибки водителей, сокращающие срок службы сцепления

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Авто

Спрос на автомобили с механической трансмиссией сохраняется, несмотря на их снижение в производстве. Одним из уязвимых элементов является сцепление, выходящее из строя по вине водителя.

Три основные ошибки водителей, сокращающие срок службы сцепления
Фото: Wikipedia by Pommeau is licensed under CC BY-SA 4.0

Основные ошибки: удерживание ноги на педали сцепления, что ведёт к быстрому износу; резкое начало движения с пробуксовкой, что повреждает диски и элементы конструкции; использование сцепления при замедлении, что увеличивает нагрузку на тормоза и приводит к преждевременному выходу из строя.

При первых признаках неисправности сцепления важно обратиться в сервис для профилактики серьёзных поломок и высоких затрат на ремонт.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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