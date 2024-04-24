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Битва за Китай: Volkswagen против китайских электромобилей

Volkswagen сохранит долю рынка в Китае: цели на 2030 год

1:11
Авто

Volkswagen намерен сохранить свою долю на китайском рынке примерно на том же уровне до конца десятилетия, считает глава его китайского подразделения. Компания ставит перед собой амбициозные цели на 2030 год, включая увеличение доли рынка до примерно 15%, что подчеркивает сложности, с которыми сталкивается крупнейший автопроизводитель Европы на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Volkswagen сохранит долю рынка в Китае: цели на 2030 год
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Volkswagen ожидает продолжения ценовой войны на китайском рынке, что оказывает давление на прибыль. Компания планирует инвестировать в разработку более доступных электромобилей и увеличить операционную прибыль в Китае до более чем 2 миллиардов евро к 2027 году и около 3 миллиардов евро к 2030 году.

Volkswagen также рассматривает различные варианты для своего совместного предприятия с SAIC в регионе Синьцзян. Компания борется за свою конкурентоспособность в Китае на фоне ужесточающейся борьбы с китайскими производителями электромобилей, в том числе за счет участия в ценовой войне и расширения ассортимента продукции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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