Осторожно, водители: как защитить себя и свои права, если виновник аварии пытается убежать

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В ГИБДД рассказали, как поступить, если виновник уехал с места аварии

1:49
Авто

На дороге можно столкнуться с самыми непредвиденными ситуациями. Возьмем, к примеру, случай, когда виновник аварии пытается скрыться до прибытия полиции. Это не только вопрос соблюдения законодательства, но и вопрос безопасности и правосудия.

В ГИБДД рассказали, как поступить, если виновник уехал с места аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

В интервью для портала njcar.ru представитель ГИБДД поделился рекомендациями, как действовать в таких обстоятельствах.

Если водитель видит, как другая машина, врезавшаяся в его автомобиль, пытается скрыться, интуиция может подталкивать к немедленной погоне. Однако это может быть опасно. В такие моменты важно оставаться спокойным и действовать обдуманно.

Следование импульсивным действиям может привести к личной опасности или правовым последствиям.

Лучше всего запомнить или сфотографировать номер, марку, модель и цвет автомобиля нарушителя, а также любые другие отличительные черты. Эта информация поможет полиции в поиске виновника. Если у вас есть видеорегистратор, важно сохранить видеозапись инцидента.

Также стоит поискать свидетелей происшествия и вызвать полицию. Если свидетели не могут дождаться приезда ГИБДД, следует записать их контактные данные для последующего использования в судебном разбирательстве.

Пока полиция едет, можно с пользой занять время, сфотографировав или сняв на видео место происшествия, включая повреждения и расположение автомобилей по отношению к друг другу и к окружающей среде.

Прибыв на место, важно детально изложить все обстоятельства инспектору и убедиться, что все детали, включая факт бегства другой машины и свидетельские показания, зафиксированы в официальном протоколе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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