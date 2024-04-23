Мощность в ваших руках: новый V8 от Ford с 810 лошадиными силами

Ford добавляет обновленный 5.0-литровый V8 в свой каталог двигателей

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Ford расширяет свое предложение восьмивальными двигателями, добавив в свой каталог обновленный 5.0-литровый V8, разработанный для силовых вариантов Mustang 2024 года.

Фото: flickr. com by Rob Olivera is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Двигатель, обозначенный как M-6007-M50D, почти идентичен агрегату, установленному на Mustang GT. Это алюминиевый 32-клапанный двигатель с прямым и портовым впрыском топлива, высокопроходимыми головками блока цилиндров и двойными дроссельными заслонками.

В его стандартной конфигурации он развивает 480 лошадиных сил при 7,150 об/мин и 415 фунт-футов крутящего момента при 4,900 об/мин. Также доступен комплект суперчарджера, который увеличивает мощность до 810 лошадиных сил и 615 фунт-футов крутящего момента при использовании премиального топлива. Двигатель поставляется с гарантией.