Водителей предупредили о вреде пыльцы для автомобиля

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Российских водителей предупредили, что пыльца может привести к поломке машины

1:16
Авто

Весной в российских городах возрастает риск попадания пыльцы в механизмы автомобилей, что может привести к их неисправности, утверждает портал Quto.ru, ссылаясь на высказывания эксперта компании "ВсеИнструменты.ру" Максима Соколова.

Российских водителей предупредили, что пыльца может привести к поломке машины
Фото: Wikipedia by Joe MiGo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

По словам эксперта, кажущиеся мелочами загрязнения, такие как пыль и пыльца, могут вызвать серьезные поломки и неполадки. Накапливаясь на поверхности двигателя, они могут уменьшить его охлаждающую эффективность.

Если они проникают в масляный фильтр или систему смазки, это может привести к повреждениям двигателя. Также пыль и грязь, оседающие на тормозных дисках и колодках, могут ускорить износ и ухудшить реакцию автомобиля на нажатие педали.

Соколов подчеркивает, что в пыльце растений содержатся вещества, способствующие появлению коррозии. Кроме того, пыльца может попасть в воздушный фильтр, что уменьшит его эффективность.

Ее скопление в системе кондиционирования может вызвать аллергические реакции у пассажиров в салоне.

Чтобы решить эту проблему, автоэксперт рекомендует более частое посещение автомоек и использование защитных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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