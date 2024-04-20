Скрытые опции автомобилей: что производители утаивают в базовых комплектациях?

Многие автопроизводители используют стратегию унификации и массовой сборки, чтобы снизить стоимость производства автомобилей и сделать их более доступными для потребителей.
Они выпускают технически схожие модели, меняя лишь программное обеспечение и некоторые опции, чтобы создать более дешевые комплектации. Некоторые опции, такие как круиз-контроль или управление аудиосистемой на руле, могут быть скрыты в базовых комплектациях, но легко активируются через специализированные сервисы или приобретение дополнительных кнопок и программного обеспечения.
На премиальных автомобилях также стали применять стратегию подключения опций за дополнительную плату на ограниченный период времени, что может увеличить стоимость владения автомобилем.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.