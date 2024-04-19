Mazda разделяет свои SUV на новый CX-80 и CX-60 для Европы

Mazda представила новый CX-80 для европейского рынка, который отличается от CX-60 не только размерами, но и техническими характеристиками. CX-80 имеет большие размеры, включая увеличенную длину и колесную базу, по сравнению с CX-60.
Европейская версия оборудована дизельным двигателем объемом 3,3 литра с мягкой гибридной технологией или гибридной установкой с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра.
Планируется продажа CX-80 с шестью или семью местами и различными опциями отделки интерьера.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.