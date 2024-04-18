Aакты о неожиданных тормозных дисках в Honda. Что происходит с миллионами авто?

NHTSA расширяет расследование неожиданных срабатываний аварийного торможения в Honda

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Администрация национальной автомобильной безопасности США (NHTSA) объявила о расширении расследования неожиданных срабатываний систем автоматического экстренного торможения в примерно 3 миллионах автомобилей Honda Motor до инженерного анализа.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera is licensed under public domain

Это обязательный этап перед возможным обязательным отзывом. Расследование включает в себя популярные седаны Accord и внедорожники CR-V японского производителя. NHTSA получила 2 876 жалоб от потребителей, а также сообщения о 93 случаях травм и 47 авариях, в которых участвовали автомобили Honda с уникальными идентификационными номерами, возможно, связанными с проблемой.

Регулятор открыл предварительное расследование около 1,7 миллиона автомобилей Honda в феврале 2022 года, чтобы оценить утверждения о том, что система автоматического экстренного торможения активировалась без видимых препятствий на пути движения. В то время как предварительное расследование касалось автомобилей Honda CR-V 2017-2019 годов выпуска и Accord 2018-2019 годов, NHTSA расширила расследование на модели Honda CR-V и Accord 2020-2022 годов.

Компания Honda пока не ответила на запрос агентства Reuters. Система автономного экстренного торможения Honda работает с помощью радара и камеры, и применяет сильное торможение, если столкновение становится неизбежным, но предупреждает водителей зрительными и звуковыми сигналами до активации.