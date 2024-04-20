Назван способ существенно сэкономить на весенней переобувке

"За рулем" назвал способ потратить на смену шин на 20% меньше, чем обычно

В самый разгар сезона замены шин на летние, журнал "За Рулем" подготовил обзор различных способов сэкономить как деньги, так и время на этом не всегда приятном процессе. Хотя некоторые из предложенных советов могут показаться очевидными, но долгие очереди на шиномонтажных станциях явно намекают на то, что такие простые, но эффективные хитрости часто упускаются из виду в самый неожиданный момент.

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В статье приводится пример такого подхода: рассмотрите возможность обратиться к мастерским за городом. Основная идея этого совета заключается в том, что расценки за услуги на автосервисах в пригороде обычно гораздо более выгодные, чем в городе.

Наши наблюдения показывают, что разница в цене между пригородной и городской шиномонтажкой легко может достигать 20% — просто представьте, сколько это может сэкономить денег.

При этом профессионализм механиков на пригородных станциях вполне сравним с городскими — опыт у них точно не менее значимый.

Единственный момент, который стоит учесть при обращении в пригородный сервис — это возможные ограничения по работе с шинами низкого профиля или с датчиками давления.

В таких случаях лучше обратиться к проверенным сервисам или тщательно уточнить этот вопрос при первом контакте с выбранной мастерской.