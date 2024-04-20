Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драгметаллы: идеальное вложение
Врач Спахов сообщил, для кого является полезным потребление шоколада
Песков прокомментировал вопрос о передаче замороженных активов в США Украине
Рецепт гарнира с киноа и диким рисом
Вопрос к эксперту: какие проблемы с кожей могут возникнуть в летний период
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Назван способ существенно сэкономить на весенней переобувке

"За рулем" назвал способ потратить на смену шин на 20% меньше, чем обычно

Авто

В самый разгар сезона замены шин на летние, журнал "За Рулем" подготовил обзор различных способов сэкономить как деньги, так и время на этом не всегда приятном процессе. Хотя некоторые из предложенных советов могут показаться очевидными, но долгие очереди на шиномонтажных станциях явно намекают на то, что такие простые, но эффективные хитрости часто упускаются из виду в самый неожиданный момент.

"За рулем" назвал способ потратить на смену шин на 20% меньше, чем обычно
Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

В статье приводится пример такого подхода: рассмотрите возможность обратиться к мастерским за городом. Основная идея этого совета заключается в том, что расценки за услуги на автосервисах в пригороде обычно гораздо более выгодные, чем в городе.

Наши наблюдения показывают, что разница в цене между пригородной и городской шиномонтажкой легко может достигать 20% — просто представьте, сколько это может сэкономить денег.

При этом профессионализм механиков на пригородных станциях вполне сравним с городскими — опыт у них точно не менее значимый.

Единственный момент, который стоит учесть при обращении в пригородный сервис — это возможные ограничения по работе с шинами низкого профиля или с датчиками давления.

В таких случаях лучше обратиться к проверенным сервисам или тщательно уточнить этот вопрос при первом контакте с выбранной мастерской.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Дания, Швеция и Финляндия угрожают перекрыть РФ выход в Балтийское море
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Посадите на участке ясенец
Ученые ответили, умеют ли скучать кошки
"За рулем" назвал способ потратить на смену шин на 20% меньше, чем обычно
Владимир Долинский назвал Никиту Михалкова своим "старшим товарищем"
Экономия денег: 4 эффективных способа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников