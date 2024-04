Назван способ существенно сэкономить на весенней переобувке

В самый разгар сезона замены шин на летние, журнал "За Рулем" подготовил обзор различных способов сэкономить как деньги, так и время на этом не всегда приятном процессе. Хотя некоторые из предложенных советов могут показаться очевидными, но долгие очереди на шиномонтажных станциях явно намекают на то, что такие простые, но эффективные хитрости часто упускаются из виду в самый неожиданный момент.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0