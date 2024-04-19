Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники за последние 10 лет

Эксперты автомобильного портала HotCars пришли к выводу, что Chevrolet Equinox 2022 года является наиболее надежным внедорожником последнего десятилетия. Этот вывод подтверждается оценкой надежности агентства J.D. Power на уровне 90 баллов из 100 возможных.
На втором месте в рейтинге самых надежных автомобилей сегмента SUV находится внедорожник Lexus GX 2012 года выпуска с рейтингом надежности 89 баллов из 100. Почетное третье место занял еще один внедорожник Toyota - 4Runner 2017 модельного года, который получил оценку 88 баллов из 100 от J.D. Power.
Следующие в списке кроссоверы и внедорожники, признанные самыми надежными за последние десять лет:
Далее идут:
Таким образом, Chevrolet Equinox 2022 года занимает первое место в списке самых надежных кроссоверов и внедорожников за последние десять лет, согласно оценке экспертов.
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