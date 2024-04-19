Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники за последние 10 лет

Автоэксперты провели анализ и назвали самые надежные SUV за последние 10 лет

2:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты автомобильного портала HotCars пришли к выводу, что Chevrolet Equinox 2022 года является наиболее надежным внедорожником последнего десятилетия. Этот вывод подтверждается оценкой надежности агентства J.D. Power на уровне 90 баллов из 100 возможных.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

На втором месте в рейтинге самых надежных автомобилей сегмента SUV находится внедорожник Lexus GX 2012 года выпуска с рейтингом надежности 89 баллов из 100. Почетное третье место занял еще один внедорожник Toyota - 4Runner 2017 модельного года, который получил оценку 88 баллов из 100 от J.D. Power.

Следующие в списке кроссоверы и внедорожники, признанные самыми надежными за последние десять лет:

Toyota RAV4 2010 года с показателем надежности 88 из 100 баллов;

Kia Sportage 2018 года с оценкой 87 баллов.

Далее идут:

Buick Encore 2017 года;

Hyundai Tucson 2015 года;

Subaru Forester 2018 года;

BMW X3 2022 года;

Honda CR-V 2020 года;

Toyota Land Cruiser 2021 года;

Lexus RX 2017 года;

BMW X5 2020 года;

Toyota Corolla Cross 2022 года;

Toyota Sequoia 2021 года;

Chevrolet Tahoe 2017 года;

Toyota Highlander 2015 года;

Mazda CX-5 2015 года;

GMC Yukon 2018 года;

Ford Expedition 2016 года.

Таким образом, Chevrolet Equinox 2022 года занимает первое место в списке самых надежных кроссоверов и внедорожников за последние десять лет, согласно оценке экспертов.