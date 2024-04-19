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Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники за последние 10 лет

Автоэксперты провели анализ и назвали самые надежные SUV за последние 10 лет

2:13
Авто

Эксперты автомобильного портала HotCars пришли к выводу, что Chevrolet Equinox 2022 года является наиболее надежным внедорожником последнего десятилетия. Этот вывод подтверждается оценкой надежности агентства J.D. Power на уровне 90 баллов из 100 возможных.

Автоэксперты провели анализ и назвали самые надежные SUV за последние 10 лет
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

На втором месте в рейтинге самых надежных автомобилей сегмента SUV находится внедорожник Lexus GX 2012 года выпуска с рейтингом надежности 89 баллов из 100. Почетное третье место занял еще один внедорожник Toyota - 4Runner 2017 модельного года, который получил оценку 88 баллов из 100 от J.D. Power.

Следующие в списке кроссоверы и внедорожники, признанные самыми надежными за последние десять лет:

  • Toyota RAV4 2010 года с показателем надежности 88 из 100 баллов;
  • Kia Sportage 2018 года с оценкой 87 баллов.

Далее идут:

  • Buick Encore 2017 года;
  • Hyundai Tucson 2015 года;
  • Subaru Forester 2018 года;
  • BMW X3 2022 года;
  • Honda CR-V 2020 года;
  • Toyota Land Cruiser 2021 года;
  • Lexus RX 2017 года;
  • BMW X5 2020 года;
  • Toyota Corolla Cross 2022 года;
  • Toyota Sequoia 2021 года;
  • Chevrolet Tahoe 2017 года;
  • Toyota Highlander 2015 года;
  • Mazda CX-5 2015 года;
  • GMC Yukon 2018 года;
  • Ford Expedition 2016 года.

Таким образом, Chevrolet Equinox 2022 года занимает первое место в списке самых надежных кроссоверов и внедорожников за последние десять лет, согласно оценке экспертов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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