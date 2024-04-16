Буря в Северной Каролине: Tesla готовит революцию с новым источником лития

Регуляторы Северной Каролины утвердили государственное разрешение на добычу лития для поставщика Tesla — Piedmont Lithium, чтобы разработать один из крупнейших источников этого ключевого металла для электромобильных батарей в США.
Хотя предстоят ключевые финансовые и местные регуляторные вызовы, это решение снимает основное препятствие перед планами Piedmont по разработке крупного месторождения лития за пределами Шарлотт.
Компания должна получить местную зонировочную вариацию и финансирование для проекта, оцениваемого в более чем 1 миллиард долларов. Планируется, что Carolina Lithium станет одним из самых дешевых и экологически устойчивых предприятий по производству литиевого гидроксида в мире.
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