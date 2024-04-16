Вот сколько стоит разогнаться до 290 км/ч. Самые высокие штрафы за превышение скорости

Самые высокие штрафы за превышение скорости: рекордные суммы по всему миру

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Портал "Auto.mail.ru" поделился историями о самых дорогих штрафах за превышение скорости по всему миру. Самый высокий штраф был выписан в Швейцарии в размере 750 000 долларов за превышение скорости до 290 км/ч. В Финляндии также зафиксированы высокие штрафы: 200 000 и 100 000 долларов.

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В Канаде мотоциклисту пришлось заплатить 12 000 долларов за движение со скоростью 250 км/ч, а в ОАЭ за несколько превышений скорости сумма штрафа составила чуть более 12 000 долларов.

В Великобритании также выписываются высокие штрафы, например, водителю Porsche 911 пришлось заплатить двойную сумму за превышение скорости до 276 км/ч.