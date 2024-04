Автоэксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при покупке машины

Определить перекупов и мошенников по объявлению в интернете довольно сложно. Это гораздо проще сделать в ходе общения с продавцом. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей. По его мнению, первым делом важно проверить документы на автомобиль и убедиться, что они соответствуют личности продавца.

Фото: Wikipedia by Ivanshadrin is licensed under CC BY-SA 4.0