Автоэксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при покупке машины

Автоэксперт Сажин: автомобиль нельзя покупать в темное время суток

Определить перекупов и мошенников по объявлению в интернете довольно сложно. Это гораздо проще сделать в ходе общения с продавцом. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей. По его мнению, первым делом важно проверить документы на автомобиль и убедиться, что они соответствуют личности продавца.

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"Если обнаруживается несоответствие, и вас уверяют в наличии фиктивного договора, а машина не числится на учете, это вызывает серьезные вопросы. Если вас просят перевести деньги под залог, с вами спешат и утверждают, что за машиной выстроилась очередь, будьте бдительны — вы рискуете потерять и деньги, и автомобиль", — предупредил Сажин.

Также он рекомендовал отказаться от осмотра автомобиля в темное время суток. По его мнению, не стоит доверять только что вымытой машине, так как влажные детали кузова могут скрывать дефекты, изменения цвета и прочие проблемы.

Наилучшим вариантом будет совершить поездку вместе с владельцем автомобиля в МРЭО, чтобы после его регистрации передавать деньги, добавил эксперт.