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Опасное топливо: почему опытные водители в России объезжают заправки после бензовозов

Владелец АЗС объяснил, почему запрещено заправляться сразу после разгрузки бензовоза

1:45
Авто

Многие опытные водители в России настаивают на том, что лучше объехать заправку, если недавно сливали топливо с бензовоза. Владелец одной АЗС поделился с порталом njcar.ru своим мнением о том, действительно ли это может быть опасно для автомобиля.

Владелец АЗС объяснил, почему запрещено заправляться сразу после разгрузки бензовоза
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Перед тем как топливо попадет в бак автомобиля, оно проходит через несколько этапов, включая хранение и доставку. Горючее хранится либо на производстве, либо на нефтебазе, после чего доставляется на заправку. При переливе из автоцистерны в подземный резервуар топливо контактирует с металлическими поверхностями, где могут образовываться оксиды и другие химические соединения, которые могут негативно повлиять на двигатель.

Чтобы предотвратить загрязнение топливной системы, на заправках установлены эффективные системы фильтрации. Топливо проходит через несколько фильтров при выкачивании из подземных резервуаров, а на колонках также есть фильтры для задержания мельчайших примесей.

Однако, несмотря на это, существует риск получить "грязное" топливо из-за перемешивания осадка в цистерне во время заправки. Сотрудники заправок часто отмечают, что фильтры собирают много загрязнений.

Очень важно своевременно менять фильтрующие элементы на заправках, так как их ресурс ограничен. Многие мелкие заправки часто пренебрегают этим, поэтому после разгрузки бензовоза там действительно можно попасть на "грязное" топливо.

Чтобы избежать проблем, на заправках запрещают подъезжать к колонкам во время приемки топлива и в течение некоторого времени после нее. Однако, с увеличением числа заправок не всегда возможно избежать рисков. Если водитель видит бензовоз на заправке, возможно, стоит отложить заправку и найти другую.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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