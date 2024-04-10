В России назвали самые подорожавшие автомобили

Эксперты провели анализ и назвали самые подорожавшие авто в РФ в марте 2024 года

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В марте текущего года в России отмечено значительное увеличение цен на определенные новые автомобили, включая как те, что продаются официально на рынке, так и те, которые поступают в страну через параллельный импорт. Эксперты портала Auto. ru выявили модели, которые подорожали наиболее существенно.

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В список десяти автомобилей с самым резким ростом цен в марте вошли только те модели, которые в настоящее время не продаются официально в России. Впереди остальных оказался немецкий кроссовер Volkswagen Tayron, цена на который выросла на 10,4%, достигнув отметки в 5 549 000 рублей.

На втором месте оказался японский Mitsubishi ASX с увеличением цены на 10,2%, теперь его стоимость составляет 3 649 000 рублей. Замыкает тройку лидеров Hyundai Staria, цена на который возросла на 9,7%, достигнув отметки в 8 374 000 рублей.

Также значительно подорожали две модели от Mercedes-Benz. Минивэн Mercedes-Benz V-класса подорожал на 1 620 000 рублей, достигнув отметки в 18 500 000 рублей, а Mercedes-AMG G 63 подорожал на 1 530 000 рублей, его новая цена составляет 36 983 000 рублей.

На рынке подержанных автомобилей также наблюдалось увеличение цен, как на премиальные кроссоверы, так и на более доступные массовые модели, такие как Volkswagen Golf шестого поколения и Chevrolet Lacetti J200. Цены на Jeep Grand Cherokee и первое поколение Range Rover Evoque увеличились на 4,3%, достигнув отметок в 3 643 000 и 2 285 000 рублей соответственно.

В топ-5 автомобилей, подорожавших сильнее всего на вторичном рынке, также вошли BMW X1, Lada 2115 и Kia Sorento.