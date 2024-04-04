Эксперт Субботин назвал "симптомы", сигнализирующие о необходимости замены автомобильных шин

Эксперт Субботин рассказал, что нужно менять шины, если глубина протектора менее 1,6 мм

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Эксперт Вячеслав Субботин поделился с журналистами iReactor признаками, указывающими на необходимость замены автомобильных шин.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Он отметил, что основные признаки включают износ индикатора износа, глубину протектора менее 1,6 мм, наличие трещин, порезов, бугорков и "замятостей".

Также он подчеркнул, что даже в идеальных условиях средний срок службы резины не превышает шести сезонов.