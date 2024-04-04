Эксперт Вячеслав Субботин поделился с журналистами iReactor признаками, указывающими на необходимость замены автомобильных шин.
Он отметил, что основные признаки включают износ индикатора износа, глубину протектора менее 1,6 мм, наличие трещин, порезов, бугорков и "замятостей".
Также он подчеркнул, что даже в идеальных условиях средний срок службы резины не превышает шести сезонов.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.