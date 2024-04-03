Интерес снижается: продажи Toyota Supra упали почти на 50% за первый квартал 2024 года

Продажи Toyota Supra за первый квартал 2024 года упали на 44%

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Продажи модели Toyota Supra в первом квартале 2024 года сократились на 44,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упав с 871 до 484 проданных экземпляров.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот тренд падения продаж наблюдается с пика в 2021 году, когда было продано 6,830 автомобилей, и продолжается снижаться.

В то время как продажи Supra падают, продажи обновленной Nissan Z увеличиваются. Продажи GR86, другой спортивной модели от Toyota, остаются стабильными.