Интерес снижается: продажи Toyota Supra упали почти на 50% за первый квартал 2024 года

Продажи модели Toyota Supra в первом квартале 2024 года сократились на 44,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упав с 871 до 484 проданных экземпляров.
Этот тренд падения продаж наблюдается с пика в 2021 году, когда было продано 6,830 автомобилей, и продолжается снижаться.
В то время как продажи Supra падают, продажи обновленной Nissan Z увеличиваются. Продажи GR86, другой спортивной модели от Toyota, остаются стабильными.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.