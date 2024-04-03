Tesla не справилась с поставками. Что это значит для будущего компании?

Акции Tesla резко упали после значительного пропуска поставок за первый квартал

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Акции Tesla (TSLA) резко упали после того, как производитель электромобилей сообщил о значительном пропуске поставок за первый квартал. За Q1 компания доставила 386 810 автомобилей по всему миру, что существенно ниже ожиданий аналитиков.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это также является ухудшением по сравнению с прошлым годом и первым ежегодным снижением поставок за первый квартал с 2020 года. Акции Tesla упали на 6% в начале торгов после публикации отчета.

Аналитики выразили обеспокоенность данными и призвали главу компании Илона Маска изменить ситуацию, иначе долгосрочная перспектива Tesla может быть нарушена.