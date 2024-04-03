Tesla не справилась с поставками. Что это значит для будущего компании?

Акции Tesla (TSLA) резко упали после того, как производитель электромобилей сообщил о значительном пропуске поставок за первый квартал. За Q1 компания доставила 386 810 автомобилей по всему миру, что существенно ниже ожиданий аналитиков.
Это также является ухудшением по сравнению с прошлым годом и первым ежегодным снижением поставок за первый квартал с 2020 года. Акции Tesla упали на 6% в начале торгов после публикации отчета.
Аналитики выразили обеспокоенность данными и призвали главу компании Илона Маска изменить ситуацию, иначе долгосрочная перспектива Tesla может быть нарушена.
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