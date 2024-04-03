Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества
Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов
Знакомим с алиссумом, который точно найдёт место на вашем участке
Что выгоднее к приобретению, однокомнатная квартира или студия
Диетолог Пономарёва: длительный сон и неплотный завтрак мешают в похудении
Канье Уэст подвергается судебному разбирательству из-за обвинений в антисемитизме и дискриминации
Buick представил обновленную модель Envision на 2024 год
Технолог Чаплюк: производство безлактозного сыра почти ничем не отличается от обычного
Бой Емельяненко и Дацика не состоится из-за угрозы теракта
Tesla не справилась с поставками. Что это значит для будущего компании?

Акции Tesla резко упали после значительного пропуска поставок за первый квартал

0:43
Авто

Акции Tesla (TSLA) резко упали после того, как производитель электромобилей сообщил о значительном пропуске поставок за первый квартал. За Q1 компания доставила 386 810 автомобилей по всему миру, что существенно ниже ожиданий аналитиков.

Акции Tesla резко упали после значительного пропуска поставок за первый квартал
Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это также является ухудшением по сравнению с прошлым годом и первым ежегодным снижением поставок за первый квартал с 2020 года. Акции Tesla упали на 6% в начале торгов после публикации отчета.

Аналитики выразили обеспокоенность данными и призвали главу компании Илона Маска изменить ситуацию, иначе долгосрочная перспектива Tesla может быть нарушена.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Последние материалы
Computation: создана нейросеть для для контроля кровотока во время операций
Какие преимущества ДМС ценят российские работники
Полёт из Москвы в Сеул на майские праздники обойдется в 43 тысячи рублей
Ветеринары рассказали, как понять, что кошка заболела
Врач Захарова: отёки вокруг глаз и высокое давление могут говорить о болезни почек
Простые и махровые: посадите красивый шизантус
Тейлор Свифт вошла в клуб миллиардеров
Ботокс против потоотделения подмышек: всё, что нужно знать
Сырники без яиц на сковороде: получаются пышными и не разваливаются
Роман Павлюченко рассказал, что был готов провести все время в "Спартаке" вместо перехода в лондонский клуб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников