На рынке б/у еще можно найти неплохие варианты авто из недружественных стран

Автоэксперт Муханов: на рынке авто с пробегом популярны немецкие и японские модели

1:32 Your browser does not support the audio element. Авто

На рынке подержанных автомобилей в России пока не произошло значительных изменений: японские и немецкие марки по-прежнему остаются востребованными.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Руководитель группы исследований и клиентской аналитики в Авто.ру Алексей Муханов отмечает, что Япония по-прежнему лидирует среди стран-производителей, удерживая 25% долю на рынке подержанных автомобилей (на 2% меньше, чем в июле 2023 года). Германия занимает второе место с долей 22%, а отечественные производители занимают третье место с 18%.

Ожидается, что китайские автомобили, приобретенные в 2022-2023 годах, начнут появляться на рынке подержанных автомобилей в течение двух-трех лет. На данный момент их доля составляет всего лишь 3,5%.

Среди самых популярных брендов подержанных автомобилей в 2023 году были Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.

Средний пробег подержанного автомобиля, выставленного на продажу в 2023 году, составляет около 130 тыс. км, а возраст автомобилей превышает десятилетний порог.

В бюджетном сегменте наиболее востребованными моделями остаются Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris.

В премиум-сегменте лидерами остаются Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, BMW 5er, Toyota Land Cruiser и BMW 3 Series.