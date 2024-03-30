Важное решение для водителей: когда и как переходить на летнюю резину

С каждым днём количество снега на улицах уменьшается, а погода радует приятными температурами. В связи с этим автовладельцы задумываются о переходе на летнюю резину, сообщает URA.RU.
Специалисты рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю, когда средняя суточная температура поднимается до +5 градусов Цельсия. В таких условиях шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, что повышает безопасность движения.
Кроме того, переход на легкие летние шины помогает сэкономить на топливе по сравнению с использованием зимних покрышек.
В южных регионах России местные власти могут запретить использование зимней резины с марта по ноябрь. На севере зимние шины могут оставаться на автомобиле круглый год, однако по правилам Таможенного союза, шипованная резина не может использоваться с июня по август, а всесезонные шины можно использовать в течение всего года.
Согласно правилам Таможенного союза, смена зимних шин на летние должна осуществляться в течение трех переходных месяцев, но точные даты не установлены. Нарушение этого требования влечет штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, которая вступила в силу с 1 сентября 2023 года.
Для правильного выбора летних шин важно ориентироваться на рекомендации, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Размеры шин обычно указаны на специальной табличке в проеме водительской двери или на люке бензобака, где указаны все необходимые параметры.
При покупке лучше всего обращаться в специализированные торговые точки, хотя шины также можно приобрести в интернет-магазинах с доставкой.
Важно обращать внимание на дату изготовления шин, которая обозначена первыми двумя цифрами (порядковый номер недели года) и последующими двумя (год выпуска).
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