Важное решение для водителей: когда и как переходить на летнюю резину

Автолюбителям объяснили, когда сменить зимнюю резину на летнюю и как избежать штрафа

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С каждым днём количество снега на улицах уменьшается, а погода радует приятными температурами. В связи с этим автовладельцы задумываются о переходе на летнюю резину, сообщает URA.RU.

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Специалисты рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю, когда средняя суточная температура поднимается до +5 градусов Цельсия. В таких условиях шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, что повышает безопасность движения.

Кроме того, переход на легкие летние шины помогает сэкономить на топливе по сравнению с использованием зимних покрышек.

В южных регионах России местные власти могут запретить использование зимней резины с марта по ноябрь. На севере зимние шины могут оставаться на автомобиле круглый год, однако по правилам Таможенного союза, шипованная резина не может использоваться с июня по август, а всесезонные шины можно использовать в течение всего года.

Согласно правилам Таможенного союза, смена зимних шин на летние должна осуществляться в течение трех переходных месяцев, но точные даты не установлены. Нарушение этого требования влечет штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, которая вступила в силу с 1 сентября 2023 года.

Для правильного выбора летних шин важно ориентироваться на рекомендации, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Размеры шин обычно указаны на специальной табличке в проеме водительской двери или на люке бензобака, где указаны все необходимые параметры.

При покупке лучше всего обращаться в специализированные торговые точки, хотя шины также можно приобрести в интернет-магазинах с доставкой.

Важно обращать внимание на дату изготовления шин, которая обозначена первыми двумя цифрами (порядковый номер недели года) и последующими двумя (год выпуска).