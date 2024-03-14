Volkswagen анонсирует электрические горячие хэтчбек и универсал: что в них такого особенного?

Volkswagen представил две новые модели электромобилей с высокой производительностью — Volkswagen ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer, предназначенные для европейского рынка.
ID.3 GTX — это спортивная версия электрического хэтчбека ID.3 с мощностью до 282 лошадиных сил, а ID.7 GTX Tourer — это улучшенная версия электрического универсала с двумя электромоторами и мощностью до 335 лошадиных сил.
Обе модели обладают специфическим дизайном, уникальными характеристиками и электрическими системами привода.
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