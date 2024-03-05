Легендарный Запорожец: редкий тюнингованный экземпляр выставлен на продажу за уникальную цену

Екатеринбуржец выставил на продажу уникальный тюнингованный "Запорожец" модели ЗАЗ-968 на сайте "Авито". Этот красный седан, выпущенный в 1986 году, имеет левосторонний руль, механическую коробку передач, задний привод и 1,2-литровый двигатель.
Автомобиль также оснащен мощной аудиосистемой. ЗАЗ-968 был произведен на Запорожском автозаводе с 1971 по 1994 годы, и значительная часть из них предназначалась для людей с ограниченными возможностями. Этот экземпляр имеет всего три владельца по ПТС и наездил 55 тысяч километров.
Ранее подобные машины в идеальном состоянии продавались за цену новой Toyota Corolla, но этот конкретный образец выделяется своим состоянием: он находится в рабочем состоянии, не требует реставрации, и все детали остались родными.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.