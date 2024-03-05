Легендарный Запорожец: редкий тюнингованный экземпляр выставлен на продажу за уникальную цену

Уникальный тюнингованный Запорожец выставлен на продажу за два миллиона рублей

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Екатеринбуржец выставил на продажу уникальный тюнингованный "Запорожец" модели ЗАЗ-968 на сайте "Авито". Этот красный седан, выпущенный в 1986 году, имеет левосторонний руль, механическую коробку передач, задний привод и 1,2-литровый двигатель.

Фото: Wikipedia by Torsten Maue is licensed under CC BY 2.0

Автомобиль также оснащен мощной аудиосистемой. ЗАЗ-968 был произведен на Запорожском автозаводе с 1971 по 1994 годы, и значительная часть из них предназначалась для людей с ограниченными возможностями. Этот экземпляр имеет всего три владельца по ПТС и наездил 55 тысяч километров.

Ранее подобные машины в идеальном состоянии продавались за цену новой Toyota Corolla, но этот конкретный образец выделяется своим состоянием: он находится в рабочем состоянии, не требует реставрации, и все детали остались родными.